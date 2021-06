Man roept om hulp en zakt in elkaar op Willemsweg in Nijmegen, vermoedelijk door steekwond

NIJMEGEN - Een man riep woensdagmiddag rond 14.45 uur op de Willemsweg in Nijmegen om hulp, vlak voordat hij in elkaar zakte. Hij bleek een steekwond te hebben.

Omstanders troffen de in elkaar gezakte man aan op de Willemsweg en belden het alarmnummer. Het slachtoffer is volgens de politie voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en wordt later gehoord. Hoe ernstig de verwondingen zijn, weet een politiewoordvoerder niet.

De woordvoerder kan niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Ook over de toedracht is niets bekend. Of er een of meerdere daders bij het incident betrokken zijn, is nog niet duidelijk. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Volgens een persfotograaf op locatie is er een bloedspoor te zien dat vanaf de Tollenstraat komt. De politie heeft delen van die straat en de Willemsweg afgezet met linten en is een buurtonderzoek gestart. Inmiddels is ook de technische recherche ter plaatse.