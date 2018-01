Man werd gepakt met 25 kilo speed en een wapen: 'Ik ben erin geluisd'

Bootje drijft haven in, schipper (64) later dood gevonden langs rivier

10 januari ALPHEN - Een 64-jarige man uit Alphen is vanmiddag om het leven gekomen op de Maas bij het dorp in het Land van Maas en Waal. De vissersboot waarop hij voer, kwam rond 14.00 uur zonder opvarende de haven van het dorp in drijven. Het lichaam van de schipper werd later in de middag honderd meter van de haven gevonden langs de oever.