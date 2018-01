Man zit paar uur na vrijlating alweer vast

NIJMEGEN - Een man die vrijdag net een paar uur op vrije voeten was, zit nu opnieuw vast vanwege drugsbezit. Bij een controle van zijn voertuig in Nijmegen vond de politie negen bolletjes drugs. De vorige keer was hij ook aangehouden vanwege een soortgelijke overtreding.