Marco Borsato zet Vereeniging op z'n kop

Voor Borsato is Nijmegen ook de Vierdaagse, die hij tijdens zijn diensttijd liep. ,,Met volle bepakking. Ik liep in van die legerkistjes, maar het ergste waren die legersokken. Die schuurden en schuurden. Ik sliep op Heumensoord en zie nog de grote blaren van die Amerikanen. Die werden er met een scalpel afgesneden en er werd iets overheen gewreven. Die jongens mochten geen kik geven.’’



Met Marco Borsato is de grootste vaderlandse artiest aller tijden te gast in de Vereeniging. Zijn carrière van 27 jaar laat zich vangen in veel superlatieven. In de historie van de Top 40 staat hij op nummer 4 in de lijst van meest succesvolle acts, vóór bijvoorbeeld The Beatles en Michael Jackson. Hij scoorde veertien nummer 1-hits, negen singles reikten achter elkaar tot de hoogste positie.



Zijn clubtour Thuis doet vooral de grote concertzalen aan zoals Tivoli/Vredenburg in Utrecht, de Rodahal in Kerkrade en Martiniplaza in Groningen. Borsato: ,,Maar in vergelijking met de stadionconcerten voelt deze tour toch een soort dichtbij.’’