Mareno (22) is een spookjongere: 'Trots dat ik nu een eigen plekje heb'

,,Ik woon nu een maand of vijf in een woonvorm. Daarvoor zat ik bij Vince in de nachtopvang. En weer daarvoor twee maanden bij mijn tante. Tot dan was het een maand hier en een maand daar. Ik heb niet echt op straat geleefd, maar altijd bij mensen terecht gekund. Ik was dus niet echt dakloos, wel thuisloos.’’

Verslavingen

,,Het ging thuis mis. Ik blowde, dronk. Heb in een kliniek gezeten. Kwam bij het Jeugd FACT en leerde hoe ik met mijn verslavingen kan omgaan en wat ik kan doen om de thuissituatie te verbeteren. Net als de meeste mensen wil je liever een vaste woonplek. Als je in de nachtopvang slaapt, moet je 's ochtends de straat op. Dat is niet ideaal. Dan hang je uiteindelijk toch maar in het Kronenburgerpark en steek je een blowtje op om de dag door te komen.’’

Eigen plekje