Margot overweldigd door vele reacties op haar leven met maar twee vingers: ‘Ik voelde me anders, maar anderen zien me niet zo’

Voormalig NEC-doel­man Joshua Smits op de radar bij Willem II

Joshua Smits is naar verluidt in beeld om het keepersbestand van Willem II aan te vullen. De 29-jarige goalie staat nu nog onder contract bij FK Bodø/Glimt, dat de laatste twee jaar kampioen van Noorwegen werd, maar bronnen melden dat hij nadrukkelijk in beeld is bij de Tilburgers.

23 juni