Marike Jager verbaast zichzelf: ‘Tjee, wat heb ik nu weer gemaakt!’

Nadat Marike Jager in 2003 de Grote Prijs van Nederland had gewonnen, ging haar muzikale loopbaan als een speer. Ze bracht succesvolle albums uit, was op televisie, gaf concerten en speelde op festivals als Lowlands. In 2012 ging ze de theaters in met haar album Here comes the night. Haar laatste album was The silent song, geschreven in 2013 in het tuinhuisje van Het Klooster in Beuningen. In deze kunstenaarsgemeenschap woont ze al twaalf jaar met haar man Henk Jan Heuvelink.



En toen werd het een stuk rustiger. Hoe kwam dat?

,,Het viel wel mee met die rust. Ik heb nog veel getoerd met The silent song. Zoals de titel zegt, was het een verstild album. Geen materiaal om mee op festivals te staan. Ik heb een serie concerten gegeven in mooie kerkjes en deed in 2015 een theatertour. De belangrijkste reden dat het volgende album op zich liet wachten, is dat we drie kinderen hebben gekregen. De oudste is nu ruim 4 jaar en de jongste 10 maanden. Daar gaat veel energie in zitten. Ik heb wel aardig wat opgetreden met het Ricciotti Ensemble en een toer gedaan met hiphopdanser Shailesh Bahoran. Maar muziek schrijven zat er even niet in.”



U bent weer aan de slag gegaan. Er is nieuw materiaal en u gaat optreden.

,,De studio is naast mijn huis. Als de deur dicht is, ben ik weer gewoon Marike en even geen moeder. Omdat het schrijven van nummers lang stil heeft gelegen, kostte het tijd om op te starten. Ik ben vrij losjes gaan spelen en experimenteren. Een zanglijn opnemen, nog een zanglijn, gitaar, ritmes. Soms verbaasde ik mezelf. Dat ik dacht: Tjee, wat heb ik nu weer gemaakt!.”