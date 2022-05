Mart liet een Maori-woord zetten in Djakarta: ‘Wat veel mensen niet zien in mijn gekko zijn de letters ‘whãnau’’

„Ik studeerde opleidingskunde aan de HAN in Arnhem en een jaargenote van me ging stage lopen in Nieuw-Zeeland, want ze had daar familie wonen. Ik wilde ook graag op stage in het buitenland. Ik had al eens drie maanden in Australië gebackpackt en wilde graag weer die kant uit.



,,Nieuw-Zeeland leek me geweldig, ik kende het van natuurprogramma’s en van de Hobbitfilms, dus besloten we samen te gaan. We hebben er vijf maanden gewoond, gewerkt en geleefd. Het was een geweldige tijd.



Gletsjer en strand

,,Ik gaf schrijfles en trainingen op een school in Hamilton op het Noordereiland. Ik heb daar veel trips gemaakt en mijn vakantie heb ik met mijn broers en mijn ouders op het Zuidereiland gevierd. Een onvergetelijke reis. Het ene moment sta je op een gletsjer in de bergen en het volgende moment sta je op een parelwit strand in de warme zon.”