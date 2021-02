Martin en Lisa kiezen voor een nomadenbestaan: ‘Hadden we het anders moeten doen?’

Albert Heijn in winkelcen­trum Dukenburg tijdelijk dicht, straks modernere en iets grotere supermarkt

10:19 NIJMEGEN - De Albert Heijn in winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen is sinds vrijdagavond 18.00 uur gesloten. Vrijdag raakten de winkelschappen in aanloop naar de sluiting al steeds leger. De op één na grootste Albert Heijn van Nijmegen gaat verbouwen en opent weer de deuren op dinsdag 23 februari.