Medewerkers Nijmeegse evenementenbouwer zitten thuis: ‘Hele planning weggevaagd’

,,Met pijn in het hart hebben we donderdag afscheid genomen van veertig mensen. En ook voor vast personeel is nu geen werk. Het is de afgelopen week rap gegaan met alle ontwikkelingen. Bijna honderd procent van onze planning in de komende periode is weggevaagd,” zegt Bart van Dam van het bedrijf.

Hardewerkers.com is een uitzendbureau met als specialisme de evenementenbouw. De Nijmegenaren bouwen onder meer Lowlands, de Nijmeegse 4daagse, Kamp Heumensoord, Zwarte Cross en Formule 1.

‘Branche is ingeklapt’

Van Dam: ,,In deze periode doen we veel standbouw, maar beurzen en exposities zijn allemaal afgelast voor de komende periode.”

Hij had nog even de hoop dat de situatie een aantal weken, misschien een maand zou duren en dat het bedrijf het zou kunnen uitzingen. ,,Maar de branche is ingeklapt. Ik hoop dat we in mei weer kunnen starten. Maar de ontwikkelingen gaan mega-snel. In de zomerperiode hebben we normaal dik tachtig man aan het werk.”