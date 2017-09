Moeten wij meebetalen aan de nieuwe long van een kettingroker?

60-plussers gaan uit hun dak tijdens dansfeest in Doornroosje

7:27 NIJMEGEN - Ouderwetse rock-'n-roll, discoplaten en soms een klassieker van Tina Turner, Queen of The Beatles. Met af en toe een lekkere Hollandse meezinger tussendoor van Corry Konings of Jan Smit. Daar hopen de Nijmeegse ouderen Toos Vogel (74) en Herman van Holen (69) vrijdag op tijdens de tweede editie van Seniors at the Disco: een dansfeest in poptempel Doornroosje, dat zich richt op de 60-plusser.