Meer steun voor bescherming vlamoven op Reomie-terrein in Ooij

Reomie: voorkom ontstaan ‘Ooij-noord en Ooij-zuid'

20 mei GROESBEEK - Het idee van Wijland Woonpioniers uit Nijmegen voor een ecowijkje van zo’n twintig huizen in het Reomie-plan in Ooij is niét in de ban gedaan. De Ooijse partij Polderbreed diende daar donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad een motie voor in, maar die haalde het niet. Maar er mag geen ‘Ooij-Noord’ en ‘Ooij-Zuid’ ontstaan: geen dorp naast een dorp.