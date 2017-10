Meer studenten willen later voor de klas staan

Tuinmannen Nico en Lodewijk komen in actie voor insecten

6:32 MEGCHELEN - De bekende tuinarchitecten Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra komen in actie. Ze willen op 31 oktober met zoveel mogelijk medestanders op het Binnenhof in Den Haag protesteren tegen de intensivering van de landbouw in Nederland. Ze houden die verantwoordelijk voor het verdwijnen van insecten en bijen.