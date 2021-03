Meerderheid blijft voor bouwen op Veur Lent

In de regio stemt tien procent per brief

17 maart GROESBEEK - Zo'n tien procent van de kiesgerechtigden in de regio heeft al per brief gestemd. In Berg en Dal zijn zo'n 3000 stemmen (op 29.000 stemgerechtigden) uitgebracht; in Mook zijn dat er naar schatting dik 600 op 6600 stemgerechtigden en in Malden ruim 1500 op 13.212 stemgerechtigden.