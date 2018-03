Meester Jesper tekent eerste artiest: Art Felixx

Hennepkwekerij met 500 planten ontmanteld in Bil­der­dijk­straat

14:11 NIJMEGEN - In een woning aan de Bilderdijkstraat in Nijmegen is vanochtend een hennepkwekerij met 500 planten ontmanteld. Dit gebeurde nadat een melding bij woningbouwvereniging Portaal was binnengekomen over wateroverlast.