Mega-teststraat Arnhem-Nijmegen plotsklaps verdwenen, net nu we allemaal ‘testen-testen-testen’: hoe kan dat?

Zie ginds komt de schoolboot in de visvijver al aan: opbrengst gaat naar bestrijden stofwisse­lings­ziek­te

GROESBEEK – Nooit eerder is er in Groesbeek een boot te water gelaten. Dat gebeurde wel vrijdagmiddag, bij de visvijver aan De Mies in Groesbeek. De boot ‘Milan’ is gemaakt door leerlingen van het Montessori College onder leiding van leraar Max Wagener.

14 november