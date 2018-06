Megasubsidie Nijmeegse Stevenskerk voor nieuw dak en nieuwe ramen

De dakreparatie was een van de grootste wensen van de beherende stichting. ,,Een voorwaarde om zo ver mogelijk klaar te zijn in 2022 voor de viering van het 750-jarig van de kerk’’, aldus Wijgers,. Het dak, met indrukwekkende hoogteverschillen, is over het volle oppervlak bedekt met verouderde leien ofwel platen van leisteen. Wijgers: ,,Doen we nu niks, dan weet je zeker dat het vroeger of later overal gaat lekken.’’



In 2014 en 2015 is al een klein deel vervangen ,,Overal zitten onder het oppervlak houten gewelven. Bij lekkage gaan die rotten’’, legt Wijgers uit waarom verder ingrijpen nodig is. Over de glas-in-loodramen: ,,Bij storm is al flink wat water door de vensters heen geslagen.’’