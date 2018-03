Meisje zwaargewond na aanrijding op weg naar McDonald's

Sportfondsen: groot zwembad in Noord, kleintje in West

12:00 NIJMEGEN - Een klein zwembad in Nijmegen-West, een groot zwembad in Nijmegen-Noord. Het openluchtbad in West mag verdwijnen, zodat het Goffertbad als enige buitenbad overblijft in de Waalstad. Zwembad Dukenburg blijft naast het nog nieuwe Erica Terpstrabad bestaan.