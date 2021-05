Menstruatieproducten inzamelen voor de voedselbank: ‘Ze hebben geen geld voor brood, dus ook niet voor tampons’

‘Menstruatiearmoede’, oftewel geen geld hebben om menstruatieproducten te kopen. Een verschijnsel dat vooral in ontwikkelingslanden lijkt voor te komen, maar ook in Nijmegen te zien is, aldus Florussen. „Bij de Nijmeegse voedselbank komen 540 vrouwen hun eten halen”, zegt Florussen. „Al die honderden vrouwen hebben geen geld voor brood, dus ook niet voor tampons.”