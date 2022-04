Met een blindenstok door het donker voor de wetenschap: waarom MuZIEum en Donders Instituut gaan samenwerken

VIDEONIJMEGEN - Je kent het MuZIEum misschien van die donkere kamer. Maar bezoekers van het Nijmeegse ervaringsmuseum over zien en niet zien kunnen nu ook meedoen aan onderzoeksexperimenten. ,,Wetenschap is van iedereen.”

Zo donker als in de donkerste zaal van ervaringsmuseum MuZIEum, krijg je het thuis niet. Je ziet niets, nog niet de zwakste weerkaatsing van zoiets als daglicht, en moet dan in gezelschap de weg vinden naar, zeg, de supermarkt. Welkom, is het idee, in het leven van een blinde of slechtziende.

Quote Ik stak bijna Brechtje in haar oog met de prei

Die zoektocht in het donker is een persoonlijke ervaring waar iedere bezoeker anders op reageert. Dat weten ze bij het MuZIEum, maar dat weten ze ook bij hersenonderzoeksinstituut Donders van de Radboud Universiteit. Of, zoals directeur bedrijfsvoering Femke Maij haar eigen ervaring samenvat: ,,Ik stak bijna Brechtje in haar oog met de prei.”

Ieder jaar bezoeken ruim veertigduizend mensen het MuZIEum, en die nemen hun ervaring allemaal mee naar huis. Er gebeurt verder niets mee, in wetenschappelijk opzicht. Zonde, vinden ze bij het MuZIEum en het Donders Instituut.

Simpele manier

Ze beginnen daarom nu het Citylab, een onderdeel van het museum waar bezoekers meedoen aan kleine wetenschappelijke experimenten. Dat zou je kunnen vergelijken met de manier van werken bij wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam.



Het levert wetenschappers informatie op over een brede groep mensen. Anders dan op de universiteit, waar het vaak studenten zijn die meewerken aan experimenten, kunnen hier bijvoorbeeld ook kinderen van 8 jaar oud meedoen. ,,Het is een kans om op een simpele manier heel veel te testen”, zegt Maij.

Voor het museum is het voordeel dat het nu meer verdieping biedt, zegt directeur Heleen Vermeulen. Maar het doel is hoger, zeggen Maij en Vermeulen beide in dezelfde woorden. ,,Wetenschap is van iedereen.”

Emoties

De eerste experimenten beginnen bescheiden. Zo moet je via een scherm emoties inschatten: hoe blij kijkt de kleuter, hoe boos is die jonge vrouw en is die oude man nu boos of juist verdrietig?

Smarthorloge

Bij succes wordt de samenwerking tussen het MuZIEum en het Donders Instituut uitgebreid. Later zou ook bijvoorbeeld stress gemeten kunnen worden, bijvoorbeeld via een smarthorloge. Een blindenstok met sensor is nog in ontwikkeling. Het plan is om ook een app te ontwikkelen waarmee je je bezoek kunt boeken, maar ook je resultaten uit het onderzoek kunt terugzien.

,,De ene persoon reageert stressvoller in het donker dan de ander”, zegt Vrijsen. ,,Het zou interessant kunnen zijn om te zien of mensen die heftig reageren op emoties bijvoorbeeld ook eerder stress ervaren als ze niets zien.”

MuZIEum en Donders Instituut Het MuZIEum is een ervaringsmuseum in de Ziekerstraat in Nijmegen, waar bezoekers ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Voor corona piekte het aantal bezoekers op 42.000 per jaar. Het doel is te groeien naar 55.000 per jaar. Het Donders Instituut is onderdeel van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Het doet onderzoek naar hersenen, cognitie en gedrag. Er werken ruim achthonderd onderzoekers.

