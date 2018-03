Met een radeloze vader op zoek naar zijn 'verloren kinderen van het kalifaat'

NIJMEGEN - Vader Houssein spreekt voor het eerst in vijf jaar zijn geradicaliseerde dochter in Syrië in de documentaire 'De verloren kinderen van het kalifaat'. Hij bezoekt ook de plek waar zijn zoon van 15 sneuvelde bij een bombardement toen hij een wapendepot aan het bewaken was.

De documentaire wordt vanavond om 21.00 uur uitgezonden op NPO2 en wordt een uur eerder op groot scherm vertoond in LUX in Nijmegen. De Nijmeegse maker Sinan Can is aanwezig in de filmzaal om na afloop vragen uit het publiek te beantwoorden.

Volledig scherm Sinan Can (rechts) met vader Houssein op pad in Syrië. © BNNVARA Can nam de Nederlands-Marokkaanse vader Hussein mee naar Raqqa. Hij had de vader opgezocht, nadat hij in de zomer van 2017 was teruggekeerd uit IS-gebied. Daar had hij de tweedelige documentaire 'In het spoor van IS' gedraaid.



,,Houssein vertelde over zijn 15-jarige zoon die door zijn ex-vrouw was meegenomen naar het kalifaat. Die vrouw wilde hun dochter opzoeken die eerder naar IS-gebied was vertrokken. De jongen was gedwongen een wapendepot te beveiligen. Hij kwam om bij een bombardement. Houssein sliep nog steeds met de pyjama van zijn kind om diens geur op te snuiven. Dat raakte me. Hij wilde zijn dochter en kleinkinderen zien.’’

,,Dat kan maar op één manier zei ik, dan moet je met mij mee. We hebben het spoor van zijn kinderen gevolgd in Syrië, vanaf de Turkse grens. We zijn op de plek geweest waar zijn zoon is omgekomen, op een militair compartiment.’’

Executies

In Raqqa waren Can en Houssein slechts een dag. ,,We hebben daar niet geslapen. De stad ligt in puin, de mensen zijn er boos op het westen en er zijn nog IS-cellen actief. We kwamen op het pleintje waar IS-strijders de hoofden van hun tegenstanders op een hek spietsten. Houssein herkende het plein meteen, want hij volgde het nieuws over IS op de voet vanwege zijn kinderen. We gingen naar het openluchtbioscoopje waar kinderen gedwongen waren naar executies te kijken.’’