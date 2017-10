Met pistool gewapende inbrekers klemgereden na wilde achtervolging

VIDEO Smartphone gaat in de telefoontas op scholen Nijmegen

8:12 NIJMEGEN/ UBBERGEN - Telefoontassen zijn niet aan te slepen op middelbare scholen. De ene na de andere school in de regio's Nijmegen en Maas en Waal doet het mobieltje in de ban. En daar zijn die tassen – met vakjes – voor. Henk Keijman, rector van het Maaswaal College in Wijchen: ,,Begin van de les erin, aan het eind van de les eruit.’’