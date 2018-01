Meteen in de eerste rijles naar het zesarmige monster

videoNIJMEGEN - Huppekee, erover. Meteen in de eerste les. In je eerste rijles in Nijmegen al over het Keizer Karelplein? Zeker, zegt rij-instructeur Evita Iskander van Nova Rijschool in Nijmegen. Dat is dé manier om je pleinvrees aan te pakken. ,,Maar dan gaan we niet bij de vijfde afslag pas eraf natuurlijk, dan nemen we de eerste.’’