Metoo: Dit is waarom niemand ingreep, terwijl iedereen het wist

In de Metoo-discussie valt één ding op: veel mensen wisten ervan, maar niemand greep in. Hoe werkt zo’n groepsdynamiek? Jan Derksen, hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen legt uit.

Hoe komt dat?

,,Het heeft met ons verantwoordelijkheidsgevoel te maken. Wanneer je op straat ziet dat een vrouw wordt mishandeld en er zijn twee of drie omstanders is de kans groot dat je ingrijpt. We voelen dus méér verantwoordelijkheid wanneer er weinig anderen zijn. Andersom geldt ook: als we iemand in zee zien verdrinken en het hele strand ligt vol, schuiven we – onbewust - de verantwoordelijkheid van ons af. Die verdelen we met de hele groep, met als gevolg dat niemand acuut handelt. Dat zien we in allerlei sociale-psychologische experimenten terug.”

Maar hoe werkt dat in onze directe omgeving? Waarom doen we niks, terwijl we vermoeden of zelfs weten dat de baas te ver gaat?

Volledig scherm Hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen © Marcel van der Vlugt ,,Vaak wordt de grens geleidelijk verlegd, waardoor we het moeilijk vinden om in te grijpen. Het begint met een vriendelijke opmerking van de baas. Daarna volgen de complimentjes. De complimentjes krijgen een erotische en zelfs seksuele lading. Uiteindelijk volgen de handtastelijkheden. Dat grensoverschrijdende gedrag is vaak geworteld in de bedrijfscultuur. Zo heb ik advocaten op mijn spreekuur gehad die vertelden dat het gebruikelijk was om de vrouwelijke collega’s of ondergeschikten op de billen te slaan. De vrouwen vonden dit allemaal vervelend, maar ze pasten zich aan de werkcultuur aan.

Vergelijk het met een kikker die je in een bakje warm water doet. Als je het water heel langzaam, steeds met een graad verwarmd, zal hij er niet uitspringen. Ook niet wanneer het water kookt en hij doodgaat.”

Zijn we niet gewoon laf? Bang om onze baan te verliezen als we voor een collega op de bres springen?

,,Dat speelt ook mee. De mensen die het misbruik plegen, zijn vaak in een machtspositie, zijn ook vaak narcistisch. Zij redeneren: ik kan dit maken, er is niemand die mij kan pakken. De kunst is om het met collega’s te bespreken en elkaar te steunen. In je eentje vlieg je er gemakkelijk uit.”

Maar praten over dit onderwerp vinden we heel moeilijk?

,,In de kern gaat het over dierlijke driften, waar we zelfs binnen het huwelijk amper over kunnen communiceren: wat we lekker vinden, hoe, op welk tijdstip. Als ik in mijn praktijk aan een veertig-jarige man vraag ‘hoe vaak masturbeer je’, wordt hij rood. De schaamte hoort bij ons menselijke soort. Maar dit botst met de dierlijke drift in ons. In de praktijk zien we dan ook dat een vrouw vaak niets zegt als een man te ver gaat.”

Hoe roepen we dit een halt toe?

,,Praat erover, zoals nu veelvuldig in de media gebeurt. Die verhalen schudden werknemers wakker: we moeten ingrijpen als de baas te ver gaat. Het activeert bovendien het slapende geweten van de mensen die zich misdragen.”

Als ze een geweten hebben…