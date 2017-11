'Michael P. botste met scooter tegen Anne Faber op'

Stemmen staken bij CDA over kandidatenlijst verkiezingen

7:25 BERG EN DAL - De CDA-afdeling van Berg en Dal heeft woensdag tijdens de algemene ledenvergadering geen besluit kunnen nemen over de kandidatenlijst waarmee de christendemocraten in maart de gemeenteraadsverkiezingen in willen. De stemmen staakten: volgende week woensdag is er (om 19.30 uur) daarom een nieuwe ledenvergadering.