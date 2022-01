Michiel (31) haalt met maandelijkse tikkies duizenden euro’s op voor goede doelen: ‘Reacties zijn hartverwarmend’

Vluchtelin­gen zijn altijd welkom bij Liesbeth en Ivo: ‘Wij zijn verantwoor­de­lijk voor ze’

NIJMEGEN - Door een ‘hippiereis’ in 1975 in een oude Citroënbus, waarbij ze ook door Afghanistan reden, hebben Yvo en Liesbeth van Loon een speciale band met de evacués van Heumensoord. De Afghanen waren praktisch buren en waren elke dag welkom in hun huis.

