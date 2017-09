'Mick Jagger heeft ons uitgekozen'

Je speelt in een uitverkochte Amsterdam Arena voor 65.000 man publiek. Wat stel je je ervan voor?

,,Dat aantal bezoekers is zo hoog dat het abstract wordt. Op Pinkpop hebben we voor een vergelijkbare massa opgetreden, verspreid over een groot grasveld. De Arena is wat dat betreft iets compacter. Tenminste dat denk ik, want ik ben nog nooit in het stadion geweest. Ook niet voor een voetbalwedstrijd, nee. Ik ben supporter van NEC.’’



Kensington speelt volgend jaar zomer een eigen concert in de Arena. Is dat ook een droom voor jou?

,,Als zoveel mensen fan van je zijn, is dat natuurlijk supergaaf. Maar toch is het niet mijn grootste droom. De massaliteit lijkt me moeilijk. Ik speel liever in zalen waar je je muziek wat persoonlijker kunt overbrengen. Gelukkig hebben de we ervaring van onze voorprogrammatournee langs grote Europese arena’s met Muse. Daar hebben we het grote gebaar heel vaak achter elkaar kunnen oefenen.’’



De Stones zijn allemaal de 70 gepasseerd. Lijkt het je wat: op die leeftijd nog steeds met De Staat optreden?

,,Er wordt vaak gemopperd op oudere bands: kunnen die niet een keer ophouden? Dan denk ik: ‘Waarom? Omdat jij hen niet meer leuk vindt? Ga dan gewoon niet meer.’ Die mannen krijgen er gewoon geen genoeg van. Het lijkt me voor ons een mooi scenario: je leven lang muziek blijven maken en dan ook in de wetenschap dat mensen je graag horen spelen. Aan de andere kant: voor een vrij hard nummer als Witch Doctor moet ik nu al echt spierballen tonen. Ik ben benieuwd hoe dat op mijn 73ste gaat.’’