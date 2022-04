Middelbare scholieren worden getrakteerd op clinic: ‘Druk maar wat toetsen in, maakt niet uit, ’t is jazzzzzz’

Je zou verwachten dat de wereld van de jazz eindeloze jamsessies verwijderd is van de wereld van de gemiddelde scholier. Van jazzliefhebbers is bekend dat ze bovengemiddeld hoogopgeleid zijn, dat je ze bij 44 jaar jong mag noemen. Jazz heeft de naam ingewikkeld en onbegrijpelijk te zijn, want jazz is improvisatie, moeilijk te vangen.



Jazz is Jules Deelder, bolle wangen op een koperen blaasinstrument, glas bourbon erbij en knippen met je vingers. Jazz is dixieland misschien, maar dat verwacht je op een VVD-congres. Niet op het schoolfeest van 3 havo.