Mienke draagt ook op haar bruiloft een vergiet op haar hoofd

Diep van binnen denkt ze weleens: 'Waarom doe ik dit?' Als het hoogzomer is en warm. Of zoals nu met de kou. Dan zet liever een muts op dan een vergiet. Ook niet fijn: negatieve reacties op social media. Opmerkingen als: 'Je bent gestoord', kan ze wel naast zich neerleggen. En als iemand haar Flip Fluitketel noemt, lacht ze erom. Lastiger is het als het over haar familie gaat.



Het ongemak, de reacties, het hoort er bij. De vergiet draagt ze overal, in de supermarkt in Vorden, op de universiteit in Nijmegen waar ze haar kennen als het 'vergietmeisje' - alleen thuis mag-ie af. Het is letterlijk een offer, zo voelt ze het wel. De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster met een eigen scheppingsverhaal en diensten met pasta en bier, is een parodie op religies, maar wel met een serieuze ondertoon.