‘Mijn man is heus niet jaloers als ik zomaar koningin zou worden’

Na 372 jaar was er begin dit jaar een aardschokje in St. Salvator Mundi, het gilde van Nederasselt. Het eeuwenoude mannenbolwerk schrapte de regel dat slechts heren lid konden worden uit de statuten. Drie maanden later is het einde van de ‘broederschap’ niet alleen maar een papieren werkelijkheid. Frens Giesbers (67) is bijgeschreven in het gildeboek en daardoor officieel de eerste vrouw in de gelederen.