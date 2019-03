Militair raast onder invloed van drank met 128 kilometer door Nijmegen

De militair uit Groesbeek werd op 9 september betrapt toen hij met een snelheid van 128 kilometer per uur vanaf het Keizer Karelplein over de Graafseweg richting Wolfskuilseweg raasde.



Daarbij reed hij door een rood verkeerslicht, negeerde hij een stopteken van de politie en dwong hij een tegenligger tot een uitwijkmanoeuvre toen hij op de linkerweghelft terechtkwam. Een blaastest wees uit dat hij 630 microgram alcohol in zijn adem had terwijl dat voor een beginnend bestuurder slechts 88 microgram mag zijn.



Wildwest-scène

„Ik ben blij dat de verdachte in de rechtszaal zit en hij mag zelf ook blij zijn”, verzuchtte de officier van justitie. „Het had heel anders kunnen aflopen, temeer omdat er drie jonge vrouwen in de auto zaten.” Hij memoreerde aan de dramatische openingen van het journaal waarin wordt bericht dat een auto met jonge mensen tegen een boom is gereden: „Met stille tochten als gevolg.”