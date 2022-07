Millingerwaard komt minder vaak onder water te staan: ‘Hogere rivier nodig om natuur dynamisch te houden’

,,Het water van de rivier stroomt via een drempel de waard in als het hoog genoeg staat”, legt mededirecteur Alphons van Winden van Bureau Stroming uit, deskundig op het gebied van waterstanden. ,,Doordat de Waal steeds lager komt te liggen - de bodem zakt zo’n 2 centimeter per jaar - gaat dat steeds minder vaak gebeuren. Er is ieder jaar wat meer water nodig om over de drempel te gaan. Het aantal dagen per jaar dat de waard dan echt onder water staat, wordt dan vanzelf ook lager.”