Millingse roc-studente (18) overlijdt op hardstylefeest: ‘Politie houdt rekening met drugsgebruik’

Update | met videoEen 18-jarige vrouw uit Millingen aan de Rijn is zaterdagavond overleden tijdens het hardstylefestival Rebellion in Haaren. ‘De politie houdt er rekening mee dat het overlijden van de 18-jarige vrouw verband houdt met drugsgebruik’, meldt de politie op Twitter.

Het slachtoffer volgde de kappersopleiding aan het Rijn IJssel in Arnhem. ,,Het is diep triest, we zijn ontzettend verdrietig en aangeslagen”, meldt een woordvoerster van de onderwijsinstelling, nadat met de moeder is gesproken. ,,We wensen de familie heel veel sterkte.”

Een traumaheli kwam zaterdagavond nog naar het evenemententerrein, gelegen tussen Tilburg en Den Bosch. Het slachtoffer werd door het medisch team en andere hulpdiensten nog gereanimeerd, maar overleed op de locatie. De overledene werd overgebracht naar een mortuarium in Tilburg. Daar heeft een forensisch arts in bijzijn van politiemensen het stoffelijk overschot geschouwd.

Met vriendinnen gesproken

,,Geüniformeerde agenten hebben vannacht nog met een aantal vriendinnen van haar gesproken. Er wordt door de recherche echter nog een nader onderzoek ingesteld”, aldus de politie.

De precieze doodsoorzaak bij de 18-jarige Millingse is nog niet duidelijk. Begin oktober overleed Isa van den Elzen uit Oss, ook op 18-jarige leeftijd, nadat ze op een dancefeest in Boxtel bij een XTC-pil te veel water had gedronken.

Haar ouders waarschuwden daarvoor in deze krant. Het was de eerste XTC-pil die hun dochter ooit geslikt heeft, vertelden de vader en moeder.

Festival ging door

De politie in Haaren liet pas later, het was toen al na middernacht, weten dat er sprake was van een sterfgeval. Het festival ging gewoon door.

Op de website van het Rebellion-festival is te lezen dat de organisatie drugsgebruik niet tolereert. ‘REBiRTH Events conformeren zich aan het zero-tolerance beleid van de overheid. ‘Zero tolerance’ betekent dat geen enkele vorm van soft- en/of harddrugs is toegestaan. Aangetroffen drugs wordt ingenomen en bij het aantreffen van een strafbare hoeveelheid volgt aanhouding en ontzegging voor 1 of meerdere jaren tot het festival.’

Het is voor het eerst dat de organisatie van meerdere zogeheten hardstylefestivals, waaronder Rebellion, met een dergelijk drama te maken krijgt, zegt een woordvoerder van Rebellion. ,,We leven mee met de nabestaanden. Een dag vol plezier, vermaak en saamhorigheid krijgt hierdoor een gitzwart randje.”

Volledig scherm Meerdere ambulances en politie werden opgeroepen naar het festivalterrein. © Toby de Kort

Volledig scherm Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. © Toby de Kort

Volledig scherm Zondagochtend is het festivalterrein helemaal verlaten. © Kim Spanjers