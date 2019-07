Minder vraag naar autochips NXP uit Nijmegen door vertraging in groei Chinese markt

De omzet van dit bedrijfsonderdeel daalde vorig kwartaal met 10 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. ,,We hebben een minder hoge bezetting van de fabriek dan een jaar eerder. Maar het gaat om procenten. Niet iets om bezorgd over te zijn. Er worden nu minder auto’s verkocht, maar de markt trekt ongetwijfeld weer aan.”

Dat zegt directeur Guido Dierick van NXP Nederland, dat het hoofdkantoor in Eindhoven heeft. Het bedrijf maakte dinsdag de kwartaalcijfers bekend en die vielen wat tegen: de omzet in het tweede kwartaal was 2,22 miljard dollar (2 miljard euro), 3 procent minder dan de 2,30 miljard dollar een jaar eerder.

Chinese markt groeit minder had

Het bedrijf heeft er last van dat de Chinese markt niet meer zo hard groeit als voorheen. Dierick verwacht niet dat de wereldmarkt in de tweede helft van dit jaar al verbetert. ,,Drie maanden geleden dachten we dat de markt dit kwartaal zou aantrekken. Maar het lijkt alsof iedereen op zijn handen zit. Onze klanten zijn afwachtend en houden de voorraden beperkt. We zien nog geen tekenen van herstel.”

Quote Drie maanden geleden dachten we dat de markt dit kwartaal zou aantrekken. Maar het lijkt alsof iedereen op zijn handen zit. Guido Dierick , Directeur NXP Nederland

Steeds meer chips in auto's

Het goede nieuws is: er komen steeds meer chips in auto’s, vervolgt Dierick. ,,Parel van onze ontwikkelingsafdeling is de radar-chip. Die chip geeft bijvoorbeeld aan wanneer de afstand tot de auto voor je te kort is of wanneer die plotseling stopt. Een andere toepassing van de chip is de dode hoek: zit er een fietser of auto in je dode hoek?’’

,, De radarchip geeft ook aan of je veilig van rijbaan kan wisselen en kan de auto zichzelf laten inparkeren. Deze chips van ons zitten al in de duurdere automodellen, maar nu ze niet zo duur meer zijn, komen ze in steeds meer auto’s.’' De radarchips zijn ontwikkeld in Eindhoven en worden gemaakt in de Nijmeegse fabriek, waar ruim 1700 mensen werken.

Een op de drie smartphones heeft NXP-chip