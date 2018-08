Minderjarige dader steekpartij Nijmegen nog niet gevonden

Update Man uit Nijmegen (55) en Heerlena­ren opgepakt na vechtpar­tij­en op camping en in cafetaria

14:21 De politie heeft zondagavond in Afferden drie mensen opgepakt in verband met twee vechtpartijen. Rond zeven uur brak in een cafetaria aan de Dorpsstraat een knokpartij uit. Op straat gingen meerdere mensen het gevecht aan.