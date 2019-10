Minister De Jonge omarmt idee van 8-jarige Benjamin voor zwaaistenen: ‘Hartverwarmend’

Sportcen­trum Malden opent zondag de deuren, maar rechtszaak nadert

16:17 MALDEN - Zondag wordt het nieuwe sportcentrum in Malden officieel feestelijk geopend. Toch hangt er over het programma een kleine grauwsluier. De rechter moet binnenkort immers bepalen of de gemeente Heumen de exploitant van het sportcentrum ten onrechte bevoordeelt en zo andere sport-ondernemers oneerlijk behandelt.