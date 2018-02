Minister prijst EU-site die artikel De Gelderlander aanmerkt als nepnieuws

Tegenstanders vinden dat de overheid via EUvsDisinfo aan censuur doet.

'Niet censureren, maar markeren'

Ollongren is het daar niet mee eens, zegt ze zaterdag in een interview met NRC Handelsblad. De site bepaalt volgens haar niet wat wel en niet mag. ,,Het enige wat ze doen is nepnieuws identificeren en zeggen: er is twijfel over de bron van dit nieuws. Niet censureren, maar markeren’’, aldus de minister in NRC Handelsblad.



De lijst van EUvsDisinfo ligt in Nederland onder vuur. Tweede Kamerleden vinden dat De Gelderlander direct van de lijst gehaald moet worden. Ronald van Raak van de SP vindt de lijst 'prutswerk'. ,,Die artikelen zijn nooit goed gelezen en allemaal aangedragen door een lobbyclub die pro-Oekraïne is. Nota bene een land waar helemaal geen persvrijheid is. En dat wordt dan klakkeloos op zo'n lijst gezet waardoor onze media aan de schandpaal worden genageld.’’ Van Raak heeft hierover Kamervragen gesteld aan de minister.

Ook Attje Kuiken van de PvdA laakt het EU-bureau. Eerder deze week zei ze: ,,Het verwijt dat De Gelderlander nepnieuws verspreidt, is absurd. Ik zou het bijna nepnieuws noemen. De EU-commissie maakt op deze manier een karikatuur van de strijd tegen desinformatie. Wat mij betreft moet De Gelderlander meteen van die lijst.’’

Vertaalfout

Afgelopen week werden artikelen van GeenStijl en ThePostOnline van de lijst geschrapt, nadat die hierover hadden geklaagd. Volgens EUvsDisinfo was er sprake van een vertaalfout. ,,Aan dit voorbeeld kun je zien dat ze ook mis kunnen zitten’’, zegt Ollongren in het interview. ,,Ze hebben hun fout gelukkig gecorrigeerd.’’

Op de website van De Gelderlander verscheen op 28 september 2016 het bericht 'Buk-fabrikant verwerpt conclusies MH17'. Het was een reactie op een presentatie, eerder die dag in Nederland, van een speciaal team dat concludeerde dat op 17 juli 2014 vanuit een pro-Russisch gebied een Buk-raket op het MH17-toestel is geschoten, waardoor de 298 inzittenden omkwamen. De Russische Buk-fabrikant sprak dat dus tegen in het bewuste artikel: de raket zou zijn afgevuurd door het Oekraïense leger. Daarmee heeft De Gelderlander kritiekloos pro-Russische nepinformatie verspreid, concludeert EUvsDisinfo, waarna het bericht op een openbare zwarte lijst is gezet.