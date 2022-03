Minister Rob Jetten kiest voor zijn partner bij stembus in Groesbeek: ‘Hij stemde de vorige keer op mij’

Interview Juliëtte van Anken vertrouwde makelaars niet, maar werd er zelf een

NIJMEGEN - Juliëtte van Anken (62) zag trouwen met een makelaar niet zitten en over zelf het vak ingaan, dacht ze al helemaal niet na. Toch heeft ze zich ontwikkeld tot een bevlogen makelaar en sinds haar man met pensioen is, runt ze Makelaardij Van Anken in Nijmegen-Oost. Vanaf 15 maart is ze columnist voor deze krant.

12 maart