Ministeries laten zwerfjongeren tellen

Dit antwoordt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op vragen van GroenLinks-Kamerleden Linda Voortman en Lisa Westerveld naar aanleiding van een artikel in deze krant over de stijging van het aantal 'spookjongeren'. Dit zijn jongeren die weliswaar thuisloos zijn, maar niet dakloos, omdat er altijd wel een vriend of kennis is bij wie ze op de bank kunnen slapen. Ze zijn hierdoor niet of nauwelijks in beeld bij de hulpverlening of andere instanties.