Mishandelingszaak Nijmegen: ‘Wat als de buren niet de politie hadden gebeld?’

,,Had er misschien iets kunnen gebeuren waardoor hij geen moeder meer had?”, vroeg de officier van justitie zich op de strafzitting in Arnhem af. ,,Nee, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken”, reageerde de verdachte. ,,Ik heb wel altijd van haar gehouden. Maar ik heb mezelf verkeerd gedragen. Ik probeer nu een beter mens te worden.”



De buren hoorden al langere tijd geluiden die erop wezen dat het niet goed ging. Die dag in augustus vorig jaar werd het ze te gortig en schakelden ze de politie in. Na doorvragen vertelde de vrouw dat ze bijna wekelijks werd mishandeld en bedreigd. Het begon in april 2017 en werd steeds erger. In mei 2018 liep ze daarbij een gebroken oogkas op.