Moeders met kinderen uit Oekraïne naar voormalige verpleegstersflat in Groesbeek: ‘We moeten wat doen’

De gemeente Berg en Dal wilde hier aanvankelijk een groep van zo’n honderd weeskinderen uit Oekraïne onderbrengen, maar het lukt niet om via hulpinstanties in contact te komen met deze groep.



De moeders met de kinderen verblijven nu nog in crisisnoodopvang elders. ,,Daar wil je mensen niet te lang laten blijven”, zegt Michiel van Dalen van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, die de opvang van vluchtelingen coördineert. ,,We kijken welke opvang hier in de regio geschikt is voor welke vluchtelingen: moeders met kinderen, mensen met huisdieren et cetera. Zodra de gemeente Berg en Dal aangeeft dat de locatie klaar is, gaan we hier moeders met kinderen onderbrengen.”