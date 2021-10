Mogelijk nog strengere zelfbewoningsplicht in Nijmegen: ‘Geeft kansen voor starters’

De drie partijen deden daartoe woensdagavond in de raadsvergadering een verzoek. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd te onderzoeken of zo’n verhoging mogelijk is.



Nijmegen en woningnood: het is inmiddels een bekend verhaal. Uit cijfers van het CBS blijkt dat alleen in Amsterdam en Utrecht een groter woningtekort is. Vooral starters komen nauwelijks aan de bak in Nijmegen. En dat komt niet in de laatste plaats doordat investeerders, vaak met een veel dikkere portemonnee, woningen voor de neus van starters wegkapen.