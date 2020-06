Mogelijk snel coronaproof vliegen dankzij deze Boekhoorn-troef

De Boomgaard in Lent: ‘Voorlopig nog klein schooltje in groot gebouw’

3 juni NIJMEGEN - Nog even, dan heeft ook de nieuwe woonwijk Woenderskamp in Nijmegen-Lent een eigen basisschool en kinderopvang. Woensdagmiddag werd (in verband met corona bescheiden) feest gevierd, omdat het hoogste punt is bereikt op de bouwlocatie aan de Titiaanstraat/Italiëstraat.