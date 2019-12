Mogelijke steekpartij in centrum van Nijmegen, maar wat er precies gebeurd is?

Nijmeegse Nieuwsquiz 2019: Wat kopte The Guardian over speelveld De Buut?

24 december NIJMEGEN - Wat kopte The Guardian over speelveld De Buut, uit welk jaar dateren de 220 sloopwoningen in de Jerusalembuurt en hoeveel publiek trokken de concerten van Bon Jovi, Phil Collins en Muse samen op de Goffertwei? Drie vragen uit de Nijmeegse nieuwsquiz 2019. In vijftig vragen nemen we in deze quiz het nieuws uit de regio door. Inzenden kan tot 7 januari. Onder de beste inzenders wordt een cadeaubon ter waarde van 50 euro verloot.