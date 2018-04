Mooie stad, maar wat een lelijke pleinen

Eerste hulp bij bomaanslag

9:37 NIJMEGEN - Met de handen in het haar als bij iemand het bloed uit een gapende wond gutst? Nergens voor nodig. Doe je sokken uit - vooruit: t-shirt mag ook - en prop de textielstukken diep in de wond. Stevig aandrukken met beide handen. Blijf dat doen tot de ambulance er is. En hopelijk is er weer een leven gered.