Mookse peuters moeten eerder zindelijk worden, want dat levert minder afval op

De campagne hoort bij de nieuwe manier van inzamelen van luiers in Mook en Middelaar. Binnenkort wordt in die gemeente gestart met het apart inzamelen van al het incontinentiemateriaal, net zoals in andere gemeenten in de regio. Nu wordt dat in Mook nog in de grijze container voor restafval gedaan. In Berg en Dal, Beuningen en delen van Nijmegen is de afgelopen maanden al begonnen met aparte inzameling van luiers.



De resultaten zijn zeker in beide plattelandsgemeenten bemoedigend, er wordt daar al veel afvalmateriaal gebracht naar de speciale containers die staan opgesteld bij peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties. Er zijn speciale afvalzakken beschikbaar die in die containers gedeponeerd kunnen worden.