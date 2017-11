Moord in café De Sportcentrale: Vooropgezet plan of een opwelling?

ARNHEM/ NIJMEGEN - Bracht Peter B. uit Beuningen in de nacht van 30 april in een opwelling Nijmegenaar Berry van den Berg om het leve n? Of was de steekpartij in de Nijmeegse volkskroeg De Sportcentrale het resultaat van een vooropgezet plan? Vooral op die vraag zal de rechtbank van Arnhem vandaag een antwoord moeten geven.

Vanmiddag wijst de rechtbank vonnis in de strafzaak tegen de 41-jarige B. Tijdens de inhoudelijke zitting, twee weken geleden, gaf B. toe Van den Berg op gruwelijke wijze te hebben gedood: ,,Ik was buiten zinnen, iets knapte in me.’’

Serieus

De avond voorafgaand in het incident krijgen de twee ook al ruzie in café De Sportcentrale. Na een stevig handgemeen in het toilet vertrekt B. uit de kroeg. Om aangifte te doen bij het politiebureau, zo verklaarde hij in de rechtszaal. De Beuningenaar, op dat moment onder invloed van coke en drank, wordt naar eigen zeggen niet serieus genomen door de politie. ,,Kom morgen maar terug, zeiden ze’’, aldus B. ,,Ze konden zogenaamd niets doen, omdat ik geen getuigen had.’’

B. mompelt dat hij het 'dan zelf wel oplost' en stapt in de auto naar Beuningen.

Keukenmes

Daar grijpt hij een keukenmes uit de keuken, waarna hij weer naar De Sportcentrale rijdt. Korte tijd blijft hij buiten voor de kroeg staan. Om getuigen van het incident eerder die avond te vinden, aldus B. Dan ziet hij vanuit een ooghoek Van den Berg in het café staan. Lachend, schijnbaar onaangedaan van de vechtpartij die avond.

Dat schiet bij B. in het verkeerde keelgat: hij stormt naar binnen en steekt meerdere malen met het keukenmes in op het lichaam van Van den Berg. Ooggetuigen zien hoe het bloed uit het lichaam van de Nijmegenaar spat, zijn ingewanden zijn als gevolg van de messteken zichtbaar. Een ambulance is snel ter plaatse, maar het blijkt tevergeefs. De ochtend na het incident overlijdt Van den Berg in het Radboudumc.

Eis

De officier van justitie eiste een celstraf van 10 jaar en tbs met dwangverpleging wegens moord. Volgens de advocaat van B. is echter geen sprake van voorbedachte rade en moet wat hem betreft daarom de lichtere strafvariant doodslag worden opgelegd.