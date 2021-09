Moreel kompas Dura Vermeer deugt niet

De groep Leefmilieu en bewonersvereniging Hees hebben sinds 1995 al meer dan vijftien (juridische) acties tegen het asfaltbedrijf APN (en de voorganger) ondernomen. Hebben ook vele zaken gewonnen. Dura Vermeer zorgde dan voor (lichte) verbeteringen. Vervolgens duiken echter telkens nieuwe problemen op met de uitstoot van giftige stoffen en stank. Terecht dus dat bewoners stevig zijn blijven klagen. Afgelopen jaar heeft zelfs groenschool Helicon besloten weg te gaan bij Energieweg vanwege de slechte luchtkwaliteit hier. Daarbij kijkt de school vooral naar de asfaltfabriek.



Wat is dat toch dat Dura Vermeer maar niet tot een schone, stille asfaltproductie kan komen? Wimpelen ze die uitstootproblemen te snel weg? Ja, dacht ik toen ik las dat het bedrijf zichzelf slachtoffer voelt van een onterecht imago als vervuiler. Ze willen de asfaltproductie zelfs verdubbelen. Maar vertrekken willen ze ook wel. Als Nijmegen maar meebetaalt. Kan het gekker?



Nijmegen zou veel strenger moeten zijn tegenover Dura Vermeer. Het bedrijf verdient aan vele bouwprojecten in de stad. Was eerder ook betrokken bij de bouw van station Goffert en de aanleg van het Rivierpark. In Lent schakelde het concern een corrupt tussenbedrijf in dat Portugezen stevig onderbetaalde voor het verlengen van de Waalbrug. Dat leidde tot veel ophef. Dura Vermeer weigerde echter nabetaling. Dit zegt veel over het moreel kompas van dit familiebedrijf. Tijd voor een rode kaart en een lange schorsing.