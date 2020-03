Mountainbikers in de regio moeten mogelijk betalen voor een rondje door het bos

Inwoonster van Groesbeek blijkt besmet, verblijft thuis in isolatie

9 maart GROESBEEK - Een inwoonster van Groesbeek blijkt ook te zijn getroffen door het coronavirus. Dat maakt GGD Gelderland-Zuid bekend. De patiënt verblijft in haar eigen woning in isolatie. In totaal komt het aantal besmettingen in Gelderland-Zuid nu op 15 uit.