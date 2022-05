Music Moves zorgt voor nieuwe kansen in Nijmegen: ‘Wij hebben een podcast, maar je leert ook evenementen opzetten’

Op het terras bij Hubert in Nijmegen staat een krappe, maar kleurrijke container met geluidsinstallaties, microfoons en net genoeg ruimte om met een paar man bij elkaar te staan. Dit is Open Source Radio. De plek waar Radio Klankbord wordt opgenomen, een podcast-reeks uit de koker van onder andere Dirk Huijink (23) die afgelopen jaar het programma Music Moves volgde.



,,Tijdens het opleidingstraject van Music Moves verbaasde ik mij samen met mijn groepsgenoten over een bepaald fenomeen. We lijken met zijn allen te zijn vergeten hoe we moeten luisteren”, zegt Huijink. ,,Niet alleen in onze eigen omgeving. Volg ook eens een dag lang de debatten in de Tweede Kamer. Ook daar valt op: we luisteren om te reageren. We hebben ons antwoord al klaar voor iemand zijn verhaal heeft verteld.”